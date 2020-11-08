08.11.2020
Молодой улан-удэнец снял колеса с автомобиля пенсионера

Молодой улан-удэнец снял колеса с автомобиля пенсионера

Ущерб составил 15 тысяч рублей

В отдел полиции Октябрьского района поступило заявление о краже от 61-летнего пенсионера. Он сообщил, что ночью кто-то похитил с его автомашины, стоящей во дворе дома по пр. Строителей, три колеса. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – не работающего, не судимого 19-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Фото: pixabay.com
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