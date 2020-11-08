В Бурятии за сутки от коронавируса умерло девять человек

Прирост заболевших за сутки составил 232 случая



По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883. Обращения также принимает диспетчерская служба 112.



В Бурятии на утро 8 ноября зарегистрировано 13 438 (+232) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 62% (8300) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего выздоровели от COVID-19 – 8692 (+86) человек. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 240 (+9) человек.Из 232 новых случаев COVID-19: 174 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 5960 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 153 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2260 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1699. В отделениях реанимации находится 112 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 61 пациентов (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 32. Амбулаторное лечение проходят 2246 пациента с COVID-19, наблюдается 12035 человек.Фото: pixabay.com