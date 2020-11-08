08.11.2020
Житель Улан-Удэ украл из кармана пенсионерки телефон

Житель Улан-Удэ украл из кармана пенсионерки телефон

Ограбление произошло, когда женщина покупала продукты

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона. Преступление произошло днем 29 октября. 62-летняя горожанка заявила, что неизвестный похитил телефон в то время, когда она покупала продукты в магазине по ул. Смолина. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

"Злоумышленником оказался 36-летний нигде не работающий, ранее не судимый улан-удэнец. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Фото: "Номер один"
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