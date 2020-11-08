В Бурятии неизвестные подожгли магазин

Виновных ищут



7 ноября в селе Дубинино Кабанского района загорелось здание магазина. Когда на место прибыли спасатели, горели пристрой и стена магазина. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня.



"В результате пожара огнем уничтожен пристрой на площади 40 кв. м., а также повреждена крыша магазина и 2 стены на общей площади 70 кв. м.

Предварительная причина пожара – поджог. Виновные лица устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



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