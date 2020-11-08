В Бурятии из-за сильного ветра загорелась электроопора

Пожар возник при схлестывании проводов
7 ноября в с. Баргузин произошло загорание деревянной электроопоры. На место выезжали огнеборцы, которые ликвидировали возгорание за 6 минут.
"В результате пожара огнем повреждена электроопора на площади 0,5 кв. м. Причина воспламенения – короткое замыкание вследствии схлестывания электропроводов из-за сильного ветра", - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Фото: pixabay.com
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