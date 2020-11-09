В Улан-Удэ пожарные реанимировали мужчину

Его нашли лежащим на лестнице возле горящей квартиры





Вечером 8 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по улице Ключевская в Улан-Удэ. Прибывшие на место происшествия огнеборцы на лестничной площадке обнаружили мужчину без признаков жизни. Спасатели провели пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. Мужчину привели в сознание и передали прибывшим медикам.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 15 пожарных и 5 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии