В Улан-Удэ пожарные реанимировали мужчину

Его нашли лежащим на лестнице возле горящей квартиры
Вечером 8 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по улице Ключевская в Улан-Удэ. Прибывшие на место происшествия огнеборцы на лестничной площадке обнаружили мужчину без признаков жизни. Спасатели провели пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. Мужчину привели в сознание и передали прибывшим медикам.
Всего в ликвидации возгорания участвовали 15 пожарных и 5 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?