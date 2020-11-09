В Улан-Удэ безработный сельчанин избил женщину и отнял у нее сумку

При виде правоохранителей грабитель запаниковал и выдал себя





В выходные в полицию Улан-Удэ поступило сообщение, что на улице Шмидта на женщину напал неизвестный и похитил дамскую сумку. Ориентировку на нападавшего передали всем наружным нарядам полиции и Росгвардии. Приметы были неточные, потерпевшая не успела рассмотреть грабителя, который напал сзади, несколько раз ударил женщину ногой и вырвал из ее рук сумку.

При отработке близлежащих улиц сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимании на мужчину, который при виде автопатруля забежал на крыльцо закрытого продуктового магазина и стал стучать в дверь. Подозрительного гражданина задержали.При проверке документов во внутренних карманах куртки мужчины росгвардейцы обнаружили планшет, косметичку и дисконтные карты. Потерпевшая опознала похищенные вещи. Как выяснилось, злоумышленник после грабежа вытащил ценные вещи из сумки, в темноте перепутав дисконтные карты с банковскими.Задержанным оказался не работающий 29-летний уроженец Еравнинского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии