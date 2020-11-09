В Бурятии застрявшую в наледи фуру не могут вытащить уже два дня

Попытки пожарных помочь водителю не увенчались успехом





В ночь с 6 на 7 ноября в службу «112» поступило сообщение от водителя фуры «Фредлайнер», который ехал по трассе Таксимо - Северомуйск. Его автомобиль прочно застрял в наледи. На место выехали работники пожарной части, однако несколько попыток вытащить грузовик результатов не дали. Машина по-прежнему находится на месте. Сейчас пожарные принимаются все возможные меры для устранения наледи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Вчера вечером на этой же трассе в наледи, которая образовалась из-за осадков и резкой смены температуры, застрял «Лексус». На этот раз приехавшие на выручку пожарные оперативно вытащили машину с помощью троса.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС