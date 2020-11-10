Четыре человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Они отравились продуктами горения
Вечером 9 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома по ул. Кабанская в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения огнеборцев в квартире горели диван и постельные принадлежности. Спустя 11 минут пожар был полностью ликвидирован.
От отравления продуктами горения пострадали 4 человека, в том числе двое детей. После осмотра медиками всех пострадавших отпустили.
Всего в ликвидации возгорания участвовали 7 единиц техники и 19 пожарных. Предварительной причиной возникновения огня стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?