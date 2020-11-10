В Бурятии парни угнали машину, покатались и вернули на место

Однако избежать уголовного преследования им не удалось





В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух парней, причастных к угону автомобиля одной из организаций в поселке Багдарин. 17 и 18-летние молодые люди признались, что вечером один из приятелей без спроса взял у отца ключи от гаража и угнал машину. Через несколько часов, покатавшись по райцентру, парни вернули автомобиль в бокс.

Факт угона автомобиля вскрылся лишь спустя несколько дней, когда руководитель организации просматривал систему видеонаблюдения. Он сразу вызвал полицейских, которые после просмотра видео установили личности подозреваемых.Сейчас по факту угона возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото: Росгвардия Бурятии