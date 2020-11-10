«Если мы сейчас не приедем, то к утру найдем трупы»

В Бурятии два человека едва не замерзли в ночном лесу





В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности недавней операции по спасению двух людей, оказавшихся ночью в лесу.

Вызов спасателям поступил в два часа ночи. В районе перевала Пыхта два человека оказались в лесу. Их попытки отыскать зимовье не увенчались успехом.«Чем эти люди думали – непонятно. На улице была ужасная погода: очень сильный ветер и снег по колено. Мы понимали, что на улице до такой степени холодно, что если мы сейчас не приедем, то к утру найдем не людей, а трупы. Хотя по телефону они сообщили нам, что разожгли костер. Но при такой силе ветра костер бесполезен», - рассказал спасатель Андрей Шубин.Когда поисково-спасательный отряд прибыл на место, оказалось, что потерявшихся уже искали полицейские из Турунтаево. Но у них ничего не вышло.«Вообще достаточно тяжело в таких экстремальных условиях находится в лесу, а тем более находить людей, если не знаешь, как правильно» - говорит Андрей Шубин.Спасатели обнаружили продрогших людей в 850 метрах от дороги. Именно там они изначально потеряли ориентирование на местности.«На возвышенности ветер гораздо сильнее. Было невозможно холодно. К тому моменту, когда мы выводили парней, снега было по колено. Выяснилось, что они были одеты совершенно по-осеннему, даже почти по-летнему», сообщил Андрей Шубин.Фото: pixabay.com