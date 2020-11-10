Пропавший в Улан-Удэ саксофонист вернулся домой

Предположительно, все это время он был с девушкой





Сегодня стало известно, что 24-летний саксофонист Анатолий Т., которого ранее объявляли в розыск, вернулся домой. С молодым человеком все нормально. Мама пропавшего саксофониста подтвердила эту информацию.

- Сегодня утром сын вернулся домой. Большое спасибо всем за беспокойство, за помощь и понимание, – сказала она.Анатолий ушел из дома 14 октября, предположительно, все это время он был с девушкой.Фото: pixabay.com