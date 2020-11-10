Эпицентр находился в 25 км от Северомуйска





Сегодня в 09.49 утра в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Его эпицентр находился в 25 км юго-восточнее от поселка Северомуйск Муйского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, толчки ощущались слабые. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации разрушений нет.

МЧС напоминает, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.Фото: «Номер один»