В Бурятии на Селенге утонул рыбак

Мужчина вышел на лед, проигнорировав предупреждающие знаки





Первый случай гибели человека в осенне-зимний период на водоемах Бурятии зарегистрирован сегодня днем на реке Селенга в местности «Истоминский сор» в Кабанском районе. Проигнорировав предупреждающие знаки и пренебрегая своей безопасностью, мужчина вышел на лед для ловли рыбы. Провалившись под лед, рыбак оставался на поверхности воды, где его обнаружили очевидцы. Они вытащили мужчину на берег, но спасти его уже не удалось.

- Безопасным для передвижения человека по поверхности водоема является лед толщиной не менее 7 см. Структура льда должна быть плотная, белого цвета. Соблюдайте меры личной безопасности, не рискуйте своей жизнью и здоровьем, не выходите на неокрепший лед, а также ни в коем случае не допускайте нахождение детей вблизи водоемов, - обращаются к жителям Бурятии сотрудники МЧС.Сейчас на водоемах республики продолжается процесс ледообразования. Для данного периода характерны ледовые явления в виде заберегов и шуги. В это время года лед особенно коварен, отмечают спасатели.Чтобы не допустить трагедий на водных объектах, спасатели ежедневно в усиленном режиме проводят профилактические мероприятия. Это и патрулирования по установленным маршрутам в традиционно сложивших местах любителей рыбалки, а также работа с жителями населенных пунктов, находящихся в прибрежной зоне. Силами инспекторских участков на побережьях рек и озер республики обновляются информационные стенды, выставляются запрещающие и предупреждающие знаки.Фото: МЧС Бурятии