В Бурятии кочегар облил кипятком жену, назвавшую его во время секса другим именем

Мужчину судили, но не стали наказывать строго





В Кабанском районе обиженный ревнивец облил кипятком экс-сожительницу за то, что та во время интимной близости назвала его чужим именем. Женщина попала в больницу с 20%-ными ожогами тела второй и третьей степени, скорую для пострадавшей вызвал виновник расправы.

Супруги прожили вместе 20 лет, родили четверых детей, а потом расстались. Мужчина уехал в соседнюю деревню, где устроился на работу кочегаром. К детям, по словам экс-жены, он приезжал каждую неделю, постоянно помогал деньгами.Горячая размолвка между супругами произошла в день рождения их старшей дочери. После застолья отец и мать, оставив детей в доме, уединились в зимовье. Там до утра разговаривали, вспоминали совместную жизнь, слушали музыку. На рассвете занялись любовью, тогда-то женщина и назвала экс-мужа чужим именем. По ее словам, после развода она встречалась с другим мужчиной, вот и перепутала.Бывший муж знал о новом ухажере и ревновал. Услышав его имя в момент близости, он спокойно, ни слова ни говоря, вышел из зимника. Женщина решила, что он поехал к себе домой, поэтому уснула.Проснулась от дикой боли - перед ней стоял экс-муж и спокойно выливал на нее из термоса кипяток. На крики и брыкания жены мужчина никак не реагировал. Пока не вылил на обидчицу всю воду, он не успокоился. После этого, также молча, вышел из зимника, зашел в дом, где поставил термос на прежнее место.Следом с криками в дом забежала ошпаренная женщина. Страшную картину ссоры мамы и папы увидела их дочь-именинница. Мужчина, увидев на коже экс-жены пузыри, сначала бросился мазать ожоги сметаной, а затем сказал дочери вызывать скорую.Пострадавшая попала в больницу, врачи зафиксировали у нее термический ожог 2-3 степени грудной клетки, рук и ног площадью 20%.На следствии мужчина признал свою вину и раскаялся в преступлении. Суд признал его виновным по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и назначил наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.- Также суд обязал взыскать с осужденного в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования 158 689 рублей в счет затрат на лечение потерпевшей, - сообщили в прокуратуре Кабанского района Бурятии.Супруги до сих пор не помирились, после произошедшего женщина не разговаривает с экс-мужем. Он просил у пострадавшей прощения, но пока безрезультатно.Фото: pixabay.com