В Бурятии злостную неплательщицу алиментов отправили в колонию

Мать даже под угрозой тюрьмы не платила деньги на содержание своих детей





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кижингинского района. Она обвинялась по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

«Женщина, ранее судимая за совершение аналогичного преступления, должных выводов не сделала и в период испытательного срока не принимала мер к уплате средств на содержание детей в возрасте 7 и 14 лет», рассказали в республиканской прокуратуре.Суд признал женщину виновной и приговорил к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.Фото: «Номер один»