В Улан-Удэ момент кражи телефона в аптеке попал на видео

Полиция просит помочь найти любителя чужих гаджетов





7 ноября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже телефона. Женщина пояснила полицейским, что в аптеке на улице Терешковой она забыла гаджет на прилавке, когда расплачивалась за приобретённый товар. Когда женщина вернулась обратно, телефона на месте уже не оказалось. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

На кадрах видеонаблюдения видно, что оставленный гаджет прикарманил мужчина, покупавший лекарства. Его приметы: азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы темные. Был одет в черную куртку, черные брюки. На лице медицинская маска.









При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-902-531-00-31, 8-983-335-35-46 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии