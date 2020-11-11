В Бурятии хозяин бросил загоревшийся на трассе автомобиль и уехал на попутке

«Шестерка» сгорела полностью
10 ноября на 463-м км трассы Улан-Удэ-Чита в Тарбагатайском районе загорелся автомобиль «ВАЗ-2106».
На момент прибытия пожарных «шестерка» полностью горела, а ее хозяина на месте не оказалось. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.
Хозяин машины, который впоследствии вышел на связь, объяснил, что во время движения в автомобиле загорелась магнитола, а затем и приборная панель. Мужчина остановил машину и, не дождавшись пожарных, уехал на попутном автомобиле.
В результате пожара машина была полностью уничтожена огнем. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Еще одно возгорание автомобиля произошло 10 ноября в поселке Селенгинск Кабанского района. Машина находилась в гараже. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание внутри автомобиля, не допустив дальнейшего распространения огня. Причиной возгорания в этом случае стало замыкание аккумулятора.
Фото: МЧС
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