В Бурятии домашний пес до смерти загрыз шестилетнюю девочку

Родителей ребенка в это время не было рядом





10 ноября в центральную районную больницу Заиграевского района был доставлена 6-летняя девочка, пострадавшая от укусов собаки. Вскоре она скончалась – многочисленные раны оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, девочка проживала в Заиграево в частном доме вместе с родителями. По месту жительства семья характеризуется положительно. Днем 10 ноября девочка одна играла во дворе дома. За несколько минут до трагедии отец ребенка ушел в гости к другу, а мать осталась в доме, занимаясь хозяйственными делами.Когда отец вернулся домой, то во дворе дома обнаружил дочь, лежащую возле будки беспородной собаки, которую семья держала на цепи для охраны дома. По рассказам родителей, ранее собака никогда не нападала на ребенка. Девочка ее не боялась и неоднократно с ней контактировала. Отец сразу отвез искусанную дочь в больницу, но спасти ее не удалось.«В настоящее время по факту смерти ребенка проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия», сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»