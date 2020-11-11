Автовокзал в Улан-Удэ оцепили из-за забытого пакета

Ничего опасного в нем не оказалось





Сегодня утром в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в фойе автовокзала на ул. Корабельная обнаружен черный подозрительный пакет.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии в ходе осмотра установили, что в пакете находятся личные вещи и документы, не представляющие опасности. Пакет забыл кто-то из посетителей автовокзала. На время проверки автовокзал был оцеплен правоохранителями.В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно звонить в полицию. В целях безопасности категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать вблизи мобильные телефоны и другие средства связи.Фото: «Росгвардия Бурятии