В Улан-Удэ барабанщика заставили заплатить за кровавое шоу на площади Советов

Кинутая им в толпу палочка попала в голову зрительнице



Жительница Улан-Удэ на концерте, проходившем летом прошлого года на площади Советов, получила травмы – со сцены ей в голову прилетела барабанная палочка. Удар был такой силы, что женщина с окровавленной головой обратилась в БСМП, а затем в суд.



Пострадавшая обратилась в суд с иском к организатору музыкального мероприятия на площади ООО «Бургражданстрой», с которого просила взыскать в ее пользу в счет компенсации морального вреда 20 тыс. рублей, а также материальный ущерб 1935 рублей и судебные расходы в размере 1500 рублей.



В обоснование требований женщина указала, что именно эта строительная фирма 18 июля 2019 года организовала на площади Советов мероприятие «Байкальский Урбан фестиваль» с участием музыкальной группы «Люксор», прибывшей из Москвы.



Во время выступления барабанщик кинул со сцены в сторону зрителей барабанные палочки, которые попали ей в голову. В результате зрительница поступила в БСМП, где у нее был установлен диагноз «черепно-мозговой травмы нет, ушиб, ссадина, подкожная гематома теменной области».



Пострадавшая рассказала, что от удара испытала боль, причем до настоящего времени ее беспокоят головные боли, которых до этого инцидента не было. Кроме того, из-за происшествия, сильных болей и шока она несколько дней вынуждена была находиться дома, поэтому не смогла ухаживать за супругом, находившимся на лечении в медучреждении. Истец сообщила, что ранение испортило ей настроение и праздничный вечер, потому что в момент получения травмы ее с окровавленной головой и лицом фотографировали незнакомые люди.



Музыкант, привлеченный в качестве ответчика, подтвердил, что действительно принимал участие на концерте в качестве барабанщика группы «Люксор» на площади Советов. Во время выступления у него неожиданно и непреднамеренно выскочила из руки барабанная палочка. После концерта он узнал, что она попала женщине по голове, и попытался на месте урегулировать конфликт.



Свидетельница, которая вместе с пострадавшей была на концерте, подтвердила, что барабанная палочка прилетела со сцены и ударила подругу по голове, от чего побежала кровь. Женщины отправились за разъяснениями к палатке организаторов концерта. Туда же подошел барабанщик, который пояснил, что кинул палочки со сцены, потому что это традиция.



Суд установил, что ООО «Бургражданстрой» не является надлежащим ответчиком по заявленным истцом требованиям. Организация обеспечила общественный порядок и безопасность граждан на празднике, а в данном случае вина в причинении вреда здоровью истца лежит на ответчике – барабанщике. Поскольку его действия причинили телесные повреждения, он не проявил должной ответственности о безопасности здоровья граждан, поэтому обязан возместить причиненный ущерб.



- Суд удовлетворил исковые требования частично. Обязал взыскать с барабанщика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 10 тыс. рублей, а также судебные расходы в размере 1500 рублей, всего 11 500 рублей. В остальной части требования оставить без удовлетворения, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.



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