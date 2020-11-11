В Бурятии пенсионерка убила сына, который регулярно ее избивал и насиловал

Узнав про ужасы, которые женщине пришлось пережить, судья вынес мягкий приговор





Жительница Еравнинского района, будучи в аффекте, убила сына, который несколько лет подряд насиловал ее. Пенсионерка не могла дать отпор вечно пьяному агрессивному сыну и терпела унижения. Она стыдилась кому-либо рассказать о регулярных изнасилованиях и о своей тайне рассказала только после убийства сына.

Шокирующие подробности одной семейной трагедии всплыли недавно в Бурятии. При расследовании убийства матерью своего сына-алкоголика вскрылись истинные причины, толкнувшие женщину на преступление. Пенсионерка призналась, что родной сын насиловал ее с 2011 года.Это подтвердила и свидетельница – односельчанка подсудимой. По ее словам в 2011 году она зашла в гости к Наталье (имя обвиняемой изменено), у которой в тот период болела нога, поэтому она не могла ходить и лежала дома. У дома соседка услышала, как Наталья ругает сына. Она зашла в дом и окаменела – сын совершал половой акт с матерью. Наталья прокричала, чтоб соседка вышла прочь, а назавтра, едва живая, доковыляла до нее и попросила никому не говорить об увиденном, иначе «сына посадят, а он ведь такой больной».По словам свидетельницы, об увиденном она рассказала только своей матери, но та нисколько не удивилась рассказу, сказав, что по селу уже давно ходят нехорошие слухи, и попросила не вмешиваться в соседские дела - «сами разберутся».По словам обвиняемой, сын действительно впервые изнасиловал ее девять лет назад, когда она после операции на ноге лежала дома в беспомощном состоянии. Несмотря на ее протесты, он еще трижды изнасиловал ее, пока она болела.На следствии женщина рассказала, что убитый был ее старшим сыном. Он вырос избалованным, не хотел учиться и работать, с 16 лет пристрастился к спиртному, постоянно унижал и оскорблял ее, часто избивал. Младший сын заступался за нее, не давал в обиду, но пять лет тому назад он умер, и старший совсем озверел. Бил, издевался, из-за чего ей приходилось ночевать, где придется, порой на улице, в огороде, лишь бы не оставаться с сыном наедине.16 марта этого года сын приехал с калыма, был под градусом. Он дал матери денег и отправил в магазин за спиртным. Она купила три бутылки, но сыну не хватило, и он снова потребовал сходить за водкой. Мать надеялась, что сын опьянеет и уснет. Но он никак не засыпал и, проходя мимо, даже пнул ее в бок, после чего ушел смотреть телевизор. Престарелая мать боялась оставаться дома с сыном, поэтому ушла искать ночлег. Она каждый раз боялась, что сын повторит изнасилование, что будет ее бить, поэтому она старалась его напоить, чтобы он поскорее «вырубился», либо убежать из дома.Пенсионерка зашла к соседке, предложила выпить, но пришел ее муж и выгнал гостью из дома. К другим соседям Наталья не стала заходить, «ведь я уже всем надоела», да и родственники ее не принимали. По словам женщины, на улице было очень холодно и ветрено, поэтому она вынуждена была вернуться домой. Мать потихоньку прошла в кухню, слыша, как сын яростно громит телевизор и тумбу в зале. Заметив мать, он подошел к ней, схватил и повел к дивану. Встал перед ней со спущенными штанами и трусами и попытался стащить с нее трико, намереваясь совершить половой акт.Несчастная мать призналась, что в этот момент ей вдруг всё это надоело: сносить побои, насилие, оскорбления, прятаться, унижаться перед соседями, проситься на ночлег. Внутри будто что-то случилось, это была последняя капля. Не помня себя, она схватила с комода нож и вонзила его в тело сына. Очнулась, когда увидела, что ее правая рука держит нож, который по рукоятку находится в его груди.Женщина отпустила нож и ушла в кухню, там выпила стакан портвейна и еще некоторое время сидела опустошенная, обессиленная, в шоке. Через несколько минут Наталья поняла, что натворила, вернулась в зал и стала тормошить лежащего на полу сына. Но тот уже не подавал признаков жизни. Тогда она выпила еще стакан и пошла звать на помощь соседей.К слову, соседи на суде подтвердили, что часто видели женщину с синяками, не успевали сойти старые синяки, как появлялись новые. На вопросы, кто ее бьет, соседка отмахивалась, говорила, что сама упала, и никогда не жаловалась на сына. Одна из односельчанок рассказала, что в последние два года пенсионерка сильно изменилась: раньше она что-то постоянно делала по дому, белила-красила, а теперь перестала хлопотать по дому, интересоваться новостями, следить за собой, стала неряшливой, замкнутой, безучастной, часто выпивала. Свидетельница добавила, после убийства сына Наталья еще сильнее стала выпивать.Психофизиологическое исследование на полиграфе показало, что женщина не врет, сын действительно ее насиловал. Об этом же говорили спущенные на нем штаны в момент убийства. Суд пришел к выводу, что женщина совершила убийство «в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего».Еравнинский районный суд назначил пенсионерке наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. В связи с тем, что у осужденной, кроме пенсии по старости, нет других источников дохода, суд освободил ее от уплаты вознаграждения адвокату и отнес их в счет средств федерального бюджета.Фото: pixabay.com