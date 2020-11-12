Пьяный житель Бурятии выдумал историю с грабежом, чтобы избежать наказания от жены

За заведомо ложный донос в отношении мужчины возбудили уголовное дело





Утром 26 октября в полицию Закаменского района с заявлением о грабеже обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне вечером на улице на него напали трое молодых людей, нанесли побои и похитили телефон.

В ходе разбирательства следователи выяснили, что телефона у мужчины не было уже несколько месяцев. Неработающий сельчанин всю ночь распивал спиртное и боялся вернуться домой. Как мужчина пояснил полицейским, таким образом он предполагал избежать разбирательств с супругой.Как сообщили в МВД Бурятии, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».Фото: pixabay.com