Пьяный житель Бурятии выстрелил жене в голову и ушел пить к соседям

Раненую женщину удалось спасти





10 ноября в одну из больниц Улан-Удэ поступила 49-летняя жительница Оронгоя с огнестрельным ранением головы. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который в ходе допроса дал показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал вместе с женой. Вечером 10 ноября после возвращения мужа от соседей между супругами произошла ссора. В ее ходе пьяный мужчина схватил в кладовке дома винтовку, выстрелил в голову женщины и ушел обратно к соседям.Вскоре в дом вернулся несовершеннолетний сын супругов, который, увидев окровавленную мать, сразу вызвал скорую. Благодаря своевременной медицинской помощи женщину удалось спасти.В настоящее время подозреваемому уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина заключен под стражу.Фото: «Номер один»