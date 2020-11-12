В Бурятии еще один рыбак провалился под лед

На этот раз мужчину удалось спасти





Второй случай провала человека под лед за эту неделю произошел сегодня в Кабанском районе Бурятии. В первом случае мужчина погиб , второму – 61-летнему жителю села Исток - повезло, его успели спасти. Причем в обоих местах, где произошли происшествия, стояли предупреждающие знаки.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС Бурятии утром 12 ноября. На озере Байкал в районе сора Истомино в 500 метрах от берега под лед провалился мужчина. Спасатели прибыли на место в считанные минуты. К этому времени очевидцы извлекли пострадавшего из полыньи и отвезли его в больницу.- С конца октября и весь ноябрь стоит теплая погода, плюсовые температуры, толщина льда 5-10 см, лед неустойчив. Глубина в «сорах» достигает 2-4 метров. При провале выбраться на гладкий лёд в мокрой, тяжелой одежде самостоятельно практически невозможно. Площадь заливов огромная и эти места пользуются большой популярностью у местных рыбаков, - прокомментировали в МЧС.Спасатели также отмечают, что в этом году ледообразование на Селенге и прилегающих к ней заливах происходит медленнее. Из-за ежедневных оттепелей лед теряет свою прочность и становится опасным для жизни и здоровья людей.Фото: МЧС Бурятии