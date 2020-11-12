В Улан-Удэ ребенок стал жертвой нападения бродячей собаки

Происшествие случилось на детской площадке
Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» горожанка рассказала о нападении бродячей собаки на ребенка. По словам женщины, инцидент произошел на детской площадке в районе Батарейки. Животное буквально вырвало кусок мяса из ноги ребенка.
«Ребенку наложили швы, теперь полгода будем ставить уколы, каждый день перевязки. У ребенка испуг. Вырвала кусок мяса. Хорошо, что сухожилие не задела», - рассказала горожанка.
Женщина позвонила в службу по отлову собак, где ей сообщили, что животное отловят, чипируют, стерилизуют и отпустят на волю. Это вызвало недоумение улан-удэнки.
«Я объясняю, что собака злая, она так и дальше будет кусать детей. И что теперь детям дома сидеть? Что нам делать? Куда обратиться?», вопрошает она.
Напомним, два дня назад в Бурятии жертвой собаки стала 6-летняя девочка. Пес, сидевший на цепи в ограде дома, до смерти загрыз ребенка.
Фото: instagram.com/ves_ulan_ude_
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