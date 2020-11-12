В Улан-Удэ ребенок стал жертвой нападения бродячей собаки

Происшествие случилось на детской площадке





Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» горожанка рассказала о нападении бродячей собаки на ребенка. По словам женщины, инцидент произошел на детской площадке в районе Батарейки. Животное буквально вырвало кусок мяса из ноги ребенка.