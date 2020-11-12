В Улан-Удэ грабители с пистолетами обобрали прохожего

При этом один из «стволов» оказался игрушечным





Следователи республиканского МВД закончили расследование уголовного дела в отношении двух рецидивистов, которые с предметами, похожими на пистолеты, напали на прохожего.

Дело было в Улан-Удэ на улице Пищевая в районе Мелькомбината. В тот майский вечер двое приятелей, 41 и 33 лет, решили совершить разбойное нападение на местный магазинчик. Взяли с собой газовый и игрушечный пистолеты и отправились на дело, но двери магазина оказались закрыты, в ночь торговля шла через окошечко.Подельники заметили, что к магазину подошел какой-то мужчина и купил сигареты. Дружки решили припугнуть его и отобрать ценности. Прошли за ним вдоль забора, а потом приставили пистолеты. Обшарили карманы, проверили, нет ли цепочки на шее. Нащупали и отобрали телефон, но мужчина сумел вырваться и добежать до магазина, откуда продавец вызвала наряд полиции.33-летнего нападавшего задержали через пару дней, он жил неподалеку у молодой пассии с ребенком, у мальчика он, по-видимому, и взял игрушечный пистолет. Второго нападавшего удалось задержать только спустя три с лишним месяца. К тому моменту он успел совершить шесть квартирных краж в Заиграевском и Иволгинском районах.Беглец к своим 40 годам не имел ни места жительства, ни семьи. Он был единственным ребенком у родителей. Видимо, из-за вседозволенности еще в детстве мальчик начал воровать, и что только отец ни делал, ничем не мог исправить сына. Когда парня в первый раз посадили, умерла мать. Молодой человек максимум полгода-год проводил на свободе, а затем снова оказывался за решеткой.- Обвиняемый проникал в жилища, разбивая стекла в окнах камнями. Похищал золотые изделия, бытовую технику, одежду, продукты. Часть похищенного была найдена и возвращена потерпевшим, - сообщила заместитель начальника отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности Следственной части Следственного управления МВД по Бурятии Зоя Лумбунова.Одна из потерпевших была очень рада, когда через полгода после кражи сотрудники полиции вернули ей похищенную технику BOSCH. Причем дорогостоящие духовой шкаф и вытяжка были как новенькие, ими никто не пользовался. Так они и вернулись хозяйке в коробках.Подельники познакомились в местах лишения свободы, на свободе провели всего пару месяцев. Сейчас они находятся в СИЗО, где ждут суда.Фото: pixabay.com