В Бурятии ужесточили наказание водителю, по вине которого погибли четверо

Парень получил восемь лет в колонии-поселении





Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи выяснили, что парень угнал автомашину у родственника, находившегося в отъезде. Затем он позвал покататься друзей, которые разместились в машине на пассажирских сиденьях. Обвиняемый стал катать компанию по деревне, употребляя с ними во время движения и во время остановок алкогольные напитки.





Ночью они выехали за пределы села, а затем на высокой скорости возвращались обратно. На въезде в село возле АЗС молодой человек не справился с управлением и съехал с автодороги. Автомобиль по траектории движения столкнулся с несколькими деревьями и перевернулся. Экспертиза показала, что скорость иномарки в этот момент составляла не менее 101 км/ч.











Резонансное ДТП произошло ночью 17 ноября 2019 года на ул. Ленина в селе Телемба. Водитель автомобиля Toyota Wish не справился с управлением, слетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся.В автомобиле помимо водителя находились семь пассажиров. В результате ДТП на месте происшествия погибли двое – 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка, еще двое – 19-летний молодой человек и 20-летняя девушка - скончались в больнице. Три пассажира – две девушки 17 и 20 лет и 21-летний молодой человек – получили травмы.Как оказалось, водитель не имел прав и к тому же был пьян.Суд признал парня виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на 2 года.Посчитав приговор слишком мягким, гособвинитель обжаловал его. Рассмотрев дело, Верховный суд усилил виновному наказание до 8 лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»