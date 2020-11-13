В Бурятии стали больше убивать

В целом уровень преступности немного снизился





В январе–октябре 2020 года в республике зарегистрировано 17 422 преступления, что на 7,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 86,6% и составило 2596. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких.







Сократилось число краж (-15,5%), в том числе с проникновением в квартиры (-29,1%), разбоев (-44,7%), хулиганств (-29,2%), незаконных рубок леса (-21,8%).В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+12,7%), мошенничеств (+15,7%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+40,1%).Фото: «Номер один»