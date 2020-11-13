В Бурятии молодой рэкетир вымогал деньги у студентов

Парня задержали благодаря вмешательству воспитателя





В Тункинском районе к уголовной ответственности за вымогательство привлекается 18-летний местный житель.







Как сообщили в МВД Бурятии, в конце сентября молодой человек возле общежития одного из техникумов района под угрозой применения насилия требовал деньги у студентов второго курса. Разговор молодых людей услышал проходящий мимо воспитатель. Женщина вмешалась, завела молодых людей в здание, а позднее обратилась в полицию. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

Злоумышленник сам является выпускником этого же учебного заведения. Как он пояснил дознавателю, деньги были нужны для того, чтобы пополнить баланс телефона.Фото: pixabay.com