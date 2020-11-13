В Бурятии спасатели нашли в квартире труп женщины

Ее тело находилось в ванной





10 ноября в Гусиноозерске спасателям поступило сообщение о женщине, которая перестала выходить на связь с родственниками. Дверь ее квартиры была заперта.

Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру на третьем этаже через смежный балкон.«Мы осмотрели пустую квартиру и зашли в ванную комнату. Там обнаружили тело женщины», - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Василий Коновалов.Тело женщины находилось в самой ванной. Спасатели передали его медикам и полицейским, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com