В Бурятии спасатели нашли в квартире труп женщины

Ее тело находилось в ванной
10 ноября в Гусиноозерске спасателям поступило сообщение о женщине, которая перестала выходить на связь с родственниками. Дверь ее квартиры была заперта.
Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру на третьем этаже через смежный балкон.
«Мы осмотрели пустую квартиру и зашли в ванную комнату. Там обнаружили тело женщины», - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Василий Коновалов.
Тело женщины находилось в самой ванной. Спасатели передали его медикам и полицейским, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: pixabay.com
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