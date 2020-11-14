В Бурятии начинается процесс года

Баир Жамбалов наконец-то сядет на скамью подсудимых



СУ СК РФ по Бурятии завершило расследование уголовного дела по ст. 264 ч. 4 УК РФ о смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую на джипе, которым, по версии следствия, управлял бывший региональный лидер «Единой России», экс-вице-спикер Народного Хурала РБ Баир Жамбалов.



С превышением скорости



Обвиняемым по резонансному делу проходит теперь уже бывший по всех отношениях функционер Баир Жамбалов. Политик после оставления места ДТП потерял все партийные и государственные должности, кроме мандата депутата Народного Хурала.



Напомним, по данным следствия, депутат вечером 5 января 2020 года на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо» возвращался с рыбалки с озера Котокель в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть после остановки рейсового автобуса. После этого на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.



Как отмечают в СУ СК РФ по РБ, «с учетом активного противодействия стороны защиты, попыток другого человека (бизнесмена Галуста Пилосяна. – Прим. ред.), находившегося в компании депутата, оговорить себя, а также неочевидного характера дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначено и проведено более десяти сложных, затратных по времени экспертиз и исследований». Допрошено свыше 40 свидетелей, в основном это пассажиры автобуса, на котором ехала девушка, также проведено пять осмотров места происшествия, после чего организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия.



Следствие отмечает, что «в настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательная база. Обвиняемый, находящийся под домашним арестом, и его защитники также знакомятся с материалами уголовного дела. После этого уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения».



Роковая поломка



Между тем об активном противодействии следствию и попытках замять дело еще на самом начальном этапе говорит отец погибшей девушки Максим Бурчевский.



- После ДТП Баир Жамбалов и его сын Александр Жамбалов, оперуполномоченный УФСБ по РБ, вместе с другими участниками рыбалки на двух машинах проехали по трассе около двух километров в сторону Байкала до отворота на с. Бурля, - рассказывает Бурчевский.- Все это есть в деле. После этого Александр Жамбалов развернулся и поехал на место ДТП, оценить обстановку. Там он увидел раненую и лежащую на обочине дороги мою дочь Галину.



По словам Бурчевского, на место ДТП тогда еще не приехали сотрудники ГИБДД, но сын вице-спикера пострадавшей не помог. Позже Александр Жамбалов дал показания в качестве свидетеля, что якобы не оказал помощь потому, что на дороге уже были люди, которые пытались реанимировать пострадавшую. Затем сын вице-спикера вернулся к своей компании, которая его ждала возле отворота на лесную дорогу.



Там Александр Жамбалов, судя по всему, рассказал, что видел, и компания, посовещавшись, решила объехать место ДТП по лесной дороге, идущей к с. Нестерово. Ведь нарушителей могли остановить либо в Турунтаево, либо на подъезде к Улан-Удэ. А Жамбаловы с компанией поехали фактически через лес в сторону Котокеля. Возможно, они хотели там бросить машину, которая «засветилась» в ДТП, и уехать на другой.



По словам Бурчевского, «судя по всему, этот план мог бы и удасться, если бы не плохая дорога, на которой «Тойота-Прадо» завязла». К тому же после столкновения радиатор джипа получил повреждения и тосол начал выбегать из системы. Перегретый двигатель заклинило, и «крузак» пришлось бросить там же на лесной дороге. А на трассу компания выбиралась уже на другой машине. Максим Бурчевский полагает, что «если бы машина не сломалась, то они бы скрылись не только с места ДТП, но и вообще ускользнули бы от правоохранительных органов, а дело превратилось бы в «висяк».



- Они просто оставили на морозе ребенка умирать, не оказав никакой помощи, - говорит Максим Бурчевский. - Если бы ее сразу привезли в больницу, были бы шансы спасти.



Обходные маневры



Добавим, что участники ДТП потом начнут заявлять, что они, дескать, поехали за медицинской помощью (по сугробам в с. Бурля), хотя прямая асфальтированная дорога была в противоположном направлении - в с. Турунтаево. Причем, судя по материалам дела, Жамбаловы не сделали ни одного звонка в службу спасения или скорой помощи. Судя по всему, когда жамбаловский джип увяз на лесной дороге, стало понятно, что машину в любом случае найдут сотрудники ГИБДД, и, вероятно, только поэтому принято решение оформить явку с повинной. И тогда же на горизонте возник Галуст Пилосян.



Улан-удэнский бизнесмен, который осваивал многомиллионные строительные госконтракты, не исключено, что при поддержке влиятельной в республике семьи Жамбаловых. Имея подобную «крышу», Пилосян взял всю вину на себя, признавшись, что это он сидел за рулем чужого джипа. Видимо, рассчитывая, что дело либо спустят на тормозах, либо он получит минимальное наказание, «чистосердечно признавшись». Однако после того как были проведены экспертизы и стало понятно, что Пилосян лукавит - за рулем сидел не он, следствие ходатайствовало перед судом об аресте Баира Жамбалова.



- С учетом жесткого противодействия со стороны обвиняемого и группы его поддержки, у которых имеются большие деньги и связи, могу сказать, что была проделана огромная работа и дело завершено в разумные сроки, - говорит Максим Бурчевский.



Он также выразил надежду на справедливый приговор суда по этому делу, которого ждет вся семья погибшей девушки, да и в целом вся республика.



Дмитрий Родионов, «Номер один».