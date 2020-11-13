Житель Улан-Удэ переломал кости собутыльнику из-за тысячи рублей

После кровавой экзекуции мужчина ушел, оставив приятеля умирать





Девять лет колонии строгого режима получил житель Улан-Удэ, который до смерти забил приятеля деревянным бруском. Причиной расправы стала купюра в тысячу рублей, которую украл потерпевший.

Накануне 36-летний житель поселка Никольский пришел в гости к приятелю с бутылкой водки. Мужчины распили ее, купили еще спиртного и уснули. Вечером гость проснулся и не обнаружил у себя в кармане тысячи рублей. С вопросом, где деньги, он разбудил собутыльника. Тот яростно отрицал, что взял чужое, и в грубой форме потребовал отстать от него.Это вывело гостя из себя. Он набросился на хозяина с кулаками, а когда тот упал с дивана, схватил деревянный брусок и начал им бить предполагаемого вора. Ударяя, гость каждый раз спрашивал, где деньги, и всякий раз получал отрицательный ответ. По признанию обвиняемого, его злило, что приятель не сознается, оттого каждый последующий удар был сильнее предыдущего.Он успокоился, когда устал. Гость положил брусок на печь, попытался поднять стонущего товарища с пола на диван, но тот завыл от боли. Обвиняемый оставил избитого лежать на полу, приподнял подушку приятеля и обнаружил пропавшую тысячу. «После этого я окончательно успокоился», - признался мужчина на следствии.Гость выкурил сигарету, закрыл входную дверь на навесной замок и ушел, оставив раненого умирать. Потерпевшего обнаружили только спустя несколько дней. Его решил проведать сосед, заглянул через окно в дом и увидел мужчину на полу в луже крови.Оказалось, хозяин дома был мертв уже примерно трое суток. Он умер от тяжелой тупой сочетанной травмы головы, груди, конечностей. Тело умершего было в буквальном смысле переломанным.Подозреваемого вычислили в том числе и по отпечаткам пальцев, оставшимся на навесном замке и кружке. На суде он признал свою вину частично, говорил, что не хотел убивать приятеля, думал просто его наказать. Подсудимый не работал, имел только начальное образование, ранее не был судим.- Решением суда обвиняемый был признан виновным по статье «Убийство», ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Приговор не вступил в законную силу и был обжалован осужденным.Фото: pixabay.com