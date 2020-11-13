В Бурятии заволокитили дело подозреваемого в хищениях автоюриста

Не исключено, что это связано с его прежней работой в МВД
В Прибайкальском районе после тяжкого ДТП с гибелью водителя и пассажира ведущий процесс взыскания со страховой компании автоюрист забрал у наследников почти 1 млн рублей компенсации по ОСАГО. Однако, несмотря на очевидность преступления, дело явно затягивается.
Год назад «Номер один» опубликовал материал «В Бурятии наследников погибших в ДТП родителей автоюрист лишил миллиона». В статье мы рассказали о скандальной истории - как бывший подполковник МВД по РБ, он же директор юридической компании «Байкал-партнер» Сергей Итыгилов завладел почти 1 млн рублей страхового возмещения по ОСАГО.
Выплата предназначалась для жителя села Ильинка Василия Андреева. Последнему страховая компания еще в 2018 году перечислила эти деньги за погибших в ДТП его отца и мать. Однако юрист Итыгилов, получив доверенность, перевел чужие деньги на свой личный счет и потратил их. После публикации в «Номер один» весной 2020 года отдел МВД РФ по Прибайкальскому району в марте 2020 года возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств) в отношении Сергея Итыгилова. Однако с самого начала дело стало затягиваться.
- Начали вроде бодро, следователь Виктор Жамбалов провел очную ставку с обвиняемым, который не отрицал, что взял наши деньги и не отдает их, о чем свидетельствуют его подписи в бухгалтерских документах, - рассказывает пострадавший Василий Андреев. - Однако вскоре у Итыгилова заболел адвокат, нас начали кормить завтраками, и дело застопорилось.
После жалобы на волокиту следователя поменяли, но рокировка ни к чему не привела. Новый следователь почти не продвинулся в расследовании, хотя дело тянется уже с весны. Причем дело простое, где все очевидно - есть подозреваемый, есть документы и есть пострадавший. Осталось только оформить материалы и отправить их в суд.
Причем число пострадавших от действий автоюриста не ограничивается лишь Андреевыми. Только по селу Ильинка «Номер один» известны как минимум четверо пострадавших от контактов с Сергеем Итыгиловым. Все они недосчитались крупных страховых сумм, исчисляемых сотнями тысяч рублей.
Между тем Василия Андреева больше всего тревожит, что сроки идут, а дело почти не движется. Он полагает, что это может быть связано с тем, что «дело расследует полиция, а Итыгилов для них почти свой - работал ранее в МВД, можно сказать, коллега».
- Но самое главное, мне кажется, что Итыгилова хотят прикрыть в связи с тем, что он является главным свидетелем в уголовном деле в махинациях с автостраховками, где участвовали гаишники, поэтому его особо и не трогают, - считает пострадавший. - Вдруг он поменяет свои первоначальные показания?
В свое время СУ СК по Бурятии давал нам следующий комментарий по этому делу: «Отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации (Сергея Итыгилова. - Прим. ред.) и его пятерых соучастников. Которые, по версии следствия, в период с 2015 по 2018 год, действуя организованной группой, совершили мошенничества в сфере страхования посредством инсценировки дорожно-транспортных происшествий. В том числе путем передачи взяток сотрудникам Госавтоинспекций. Всего им инкриминируется 35 эпизодов хищения денежных средств страховых компаний. Расследование этого дела продолжается».
В настоящее время расследование этого громкого коррупционного уголовного дела выходит, что называется, на финишную прямую. А что же обычный житель села Ильинка Андреев с его «смешным» миллионом ущерба? Похоже, подождет, сейчас не до него. Пусть не путается под ногами и не осложняет своими жалобами работу по громкому, многоэпизодному и очень важному для силовиков уголовному делу по нечестным гаишникам. За расследование которого наверняка будут и внушительные премии, и новые звания.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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