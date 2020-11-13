В Бурятии заволокитили дело подозреваемого в хищениях автоюриста

Не исключено, что это связано с его прежней работой в МВД



В Прибайкальском районе после тяжкого ДТП с гибелью водителя и пассажира ведущий процесс взыскания со страховой компании автоюрист забрал у наследников почти 1 млн рублей компенсации по ОСАГО. Однако, несмотря на очевидность преступления, дело явно затягивается.

Год назад «Номер один» опубликовал материал



Выплата предназначалась для жителя села Ильинка Василия Андреева. Последнему страховая компания еще в 2018 году перечислила эти деньги за погибших в ДТП его отца и мать. Однако юрист Итыгилов, получив доверенность, перевел чужие деньги на свой личный счет и потратил их. После публикации в «Номер один» весной 2020 года отдел МВД РФ по Прибайкальскому району в марте 2020 года возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств) в отношении Сергея Итыгилова. Однако с самого начала дело стало затягиваться.



- Начали вроде бодро, следователь Виктор Жамбалов провел очную ставку с обвиняемым, который не отрицал, что взял наши деньги и не отдает их, о чем свидетельствуют его подписи в бухгалтерских документах, - рассказывает пострадавший Василий Андреев. - Однако вскоре у Итыгилова заболел адвокат, нас начали кормить завтраками, и дело застопорилось.



После жалобы на волокиту следователя поменяли, но рокировка ни к чему не привела. Новый следователь почти не продвинулся в расследовании, хотя дело тянется уже с весны. Причем дело простое, где все очевидно - есть подозреваемый, есть документы и есть пострадавший. Осталось только оформить материалы и отправить их в суд.



Причем число пострадавших от действий автоюриста не ограничивается лишь Андреевыми. Только по селу Ильинка «Номер один» известны как минимум четверо пострадавших от контактов с Сергеем Итыгиловым. Все они недосчитались крупных страховых сумм, исчисляемых сотнями тысяч рублей.



Между тем Василия Андреева больше всего тревожит, что сроки идут, а дело почти не движется. Он полагает, что это может быть связано с тем, что «дело расследует полиция, а Итыгилов для них почти свой - работал ранее в МВД, можно сказать, коллега».



- Но самое главное, мне кажется, что Итыгилова хотят прикрыть в связи с тем, что он является главным свидетелем



В свое время СУ СК по Бурятии давал нам следующий комментарий по этому делу: «Отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации (Сергея Итыгилова. - Прим. ред.) и его пятерых соучастников. Которые, по версии следствия, в период с 2015 по 2018 год, действуя организованной группой, совершили мошенничества в сфере страхования посредством инсценировки дорожно-транспортных происшествий. В том числе путем передачи взяток сотрудникам Госавтоинспекций. Всего им инкриминируется 35 эпизодов хищения денежных средств страховых компаний. Расследование этого дела продолжается».



В настоящее время расследование этого громкого коррупционного уголовного дела выходит, что называется, на финишную прямую. А что же обычный житель села Ильинка Андреев с его «смешным» миллионом ущерба? Похоже, подождет, сейчас не до него. Пусть не путается под ногами и не осложняет своими жалобами работу по громкому, многоэпизодному и очень важному для силовиков уголовному делу по нечестным гаишникам. За расследование которого наверняка будут и внушительные премии, и новые звания.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: «Номер один» Год назад «Номер один» опубликовал материал «В Бурятии наследников погибших в ДТП родителей автоюрист лишил миллиона» . В статье мы рассказали о скандальной истории - как бывший подполковник МВД по РБ, он же директор юридической компании «Байкал-партнер» Сергей Итыгилов завладел почти 1 млн рублей страхового возмещения по ОСАГО.Выплата предназначалась для жителя села Ильинка Василия Андреева. Последнему страховая компания еще в 2018 году перечислила эти деньги за погибших в ДТП его отца и мать. Однако юрист Итыгилов, получив доверенность, перевел чужие деньги на свой личный счет и потратил их. После публикации в «Номер один» весной 2020 года отдел МВД РФ по Прибайкальскому району в марте 2020 года возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств) в отношении Сергея Итыгилова. Однако с самого начала дело стало затягиваться.- Начали вроде бодро, следователь Виктор Жамбалов провел очную ставку с обвиняемым, который не отрицал, что взял наши деньги и не отдает их, о чем свидетельствуют его подписи в бухгалтерских документах, - рассказывает пострадавший Василий Андреев. - Однако вскоре у Итыгилова заболел адвокат, нас начали кормить завтраками, и дело застопорилось.После жалобы на волокиту следователя поменяли, но рокировка ни к чему не привела. Новый следователь почти не продвинулся в расследовании, хотя дело тянется уже с весны. Причем дело простое, где все очевидно - есть подозреваемый, есть документы и есть пострадавший. Осталось только оформить материалы и отправить их в суд.Причем число пострадавших от действий автоюриста не ограничивается лишь Андреевыми. Только по селу Ильинка «Номер один» известны как минимум четверо пострадавших от контактов с Сергеем Итыгиловым. Все они недосчитались крупных страховых сумм, исчисляемых сотнями тысяч рублей.Между тем Василия Андреева больше всего тревожит, что сроки идут, а дело почти не движется. Он полагает, что это может быть связано с тем, что «дело расследует полиция, а Итыгилов для них почти свой - работал ранее в МВД, можно сказать, коллега».- Но самое главное, мне кажется, что Итыгилова хотят прикрыть в связи с тем, что он является главным свидетелем в уголовном деле в махинациях с автостраховками , где участвовали гаишники, поэтому его особо и не трогают, - считает пострадавший. - Вдруг он поменяет свои первоначальные показания?В свое время СУ СК по Бурятии давал нам следующий комментарий по этому делу: «Отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации (Сергея Итыгилова. - Прим. ред.) и его пятерых соучастников. Которые, по версии следствия, в период с 2015 по 2018 год, действуя организованной группой, совершили мошенничества в сфере страхования посредством инсценировки дорожно-транспортных происшествий. В том числе путем передачи взяток сотрудникам Госавтоинспекций. Всего им инкриминируется 35 эпизодов хищения денежных средств страховых компаний. Расследование этого дела продолжается».В настоящее время расследование этого громкого коррупционного уголовного дела выходит, что называется, на финишную прямую. А что же обычный житель села Ильинка Андреев с его «смешным» миллионом ущерба? Похоже, подождет, сейчас не до него. Пусть не путается под ногами и не осложняет своими жалобами работу по громкому, многоэпизодному и очень важному для силовиков уголовному делу по нечестным гаишникам. За расследование которого наверняка будут и внушительные премии, и новые звания.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»