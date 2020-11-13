В Бурятии из-за аварии на электросетях без света остались 12 поселков

Ее причина пока не установлена, потребители запитаны по резервной схеме





Сегодня днем в Бурятии произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. В результате было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов в Баргузинском и Курумканском районах. В частности, без электричества остались поселки Усть-Баргузин, Баргузин, Уро, Баянгол, Могойто, Курумкан, Алла, Аргада, Барагхан, Сахули, Улюнхан и Ярикто.

Спустя час специалисты Россети Сибирь в Бурятии восстановили электроснабжение потребителей по резервной схеме с помощью дизельных электростанций и газо-турбинных установок. В 14.20 был запитан Баргузин.«Сейчас продолжается обход-осмотр линии электропередачи, чтобы установить причину нарушения и восстановить электроснабжение по обычной схеме. В восстановительных работах задействованы 2 бригады и 2 единицы техники. По всем вопросам, касающимся восстановления электроснабжения, потребители могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный)», сообщили в пресс-службе Россети Сибирь в Бурятии.Фото: «Номер один»