В Улан-Удэ пожар в электрощитке вызвал переполох в пятиэтажке

Людей эвакуировали из квартир по пожарной лестнице





Сегодня около часа дня на телефон спасения «112» поступило сообщение о возгорании электрического щитка в многоэтажном жилом доме по улице Гагарина в Улан-Удэ.

К месту вызова незамедлительно выехали пожарные и уже спустя 4 минуты приступили к тушению огня, сообщили в МЧС Бурятии.Спустя 12 минут возгорание полностью ликвидировали. Из подъезда многоквартирного дома самостоятельно эвакуировались 50 человек.«С помощью пожарной лестницы эвакуировано 4 человека, в том числе 1 ребенок», - сообщили в МЧС.Всего к борьбе с огнем привлекались 12 пожарных и 5 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии