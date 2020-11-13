В Улан-Удэ пожар в электрощитке вызвал переполох в пятиэтажке

Людей эвакуировали из квартир по пожарной лестнице
Сегодня около часа дня на телефон спасения «112» поступило сообщение о возгорании электрического щитка в многоэтажном жилом доме по улице Гагарина в Улан-Удэ.
К месту вызова незамедлительно выехали пожарные и уже спустя 4 минуты приступили к тушению огня, сообщили в МЧС Бурятии.
Спустя 12 минут возгорание полностью ликвидировали. Из подъезда многоквартирного дома самостоятельно эвакуировались 50 человек.
«С помощью пожарной лестницы эвакуировано 4 человека, в том числе 1 ребенок», - сообщили в МЧС.
Всего к борьбе с огнем привлекались 12 пожарных и 5 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?