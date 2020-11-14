14.11.2020
Отчаявшаяся девушка украла телефон из салона связи в котором работала

Отчаявшаяся девушка украла телефон из салона связи в котором работала

Кредитные отказы побудили ее совершить преступление

12 ноября в отдел полиции №1 Управления МВД России по Улан-Удэ поступило заявление о краже дорогостоящего телефона из складского помещения салона сотовой связи, расположенного в одном из торговых центров. Ущерб составил более 46,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к хищению гаджета 20-летней продавца-консультанта. Девушка около двух месяцев проработала в торговой точке.

Они выяснили, что, трудоустроившись, горожанка неоднократно пыталась взять в рассрочку понравившейся ей мобильный, но каждый раз получала отказ от банка. В один из рабочих дней продавец решила похитить гаджет со склада. А затем обменяла его на аналогичное мобильное устройство, выставленное на продажу на одном из популярных сайтов (чтобы отвести от себя подозрения).

Отметим, что пять лет назад, будучи несовершеннолетней, улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В содеянном она призналась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется дознание.

Фото: «Номер один»
Криминал
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