Отчаявшаяся девушка украла телефон из салона связи в котором работала

Кредитные отказы побудили ее совершить преступление



12 ноября в отдел полиции №1 Управления МВД России по Улан-Удэ поступило заявление о краже дорогостоящего телефона из складского помещения салона сотовой связи, расположенного в одном из торговых центров. Ущерб составил более 46,5 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили причастность к хищению гаджета 20-летней продавца-консультанта. Девушка около двух месяцев проработала в торговой точке.



Они выяснили, что, трудоустроившись, горожанка неоднократно пыталась взять в рассрочку понравившейся ей мобильный, но каждый раз получала отказ от банка. В один из рабочих дней продавец решила похитить гаджет со склада. А затем обменяла его на аналогичное мобильное устройство, выставленное на продажу на одном из популярных сайтов (чтобы отвести от себя подозрения).



Отметим, что пять лет назад, будучи несовершеннолетней, улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.



В содеянном она призналась.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется дознание.



Фото: «Номер один»

