В Бурятии бдительный гражданин сдал черных лесорубов

Нарушители пытались бежать, но безуспешно



12 ноября в отделение полиции «Онохойский» поступило сообщение от бдительного гражданина о рубке деревьев в Усть-Брянском участковом лесничестве, в двух километрах от с. Усть-Брянь. Сотрудники полиции выехали на место происшествия.



В лесном массиве они заметили двух мужчин, осуществлявших заготовку. Увидев правоохранителей, граждане бросились бежать, но в ходе непродолжительной погони были задержаны. Оказалось, что рубку они производили без соответствующего разрешения. Всего ими спилено пять кубометров сосен. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 118 тысяч рублей.



35-летний злоумышленник признался, что, не рассказав о противоправности своих действий приятелю, вовлек его в совершение преступления. Отметим, что ранее местный житель был неоднократно судим, в том числе – за незаконную заготовку древесины.



Полицейскими изъяты бензопила, спиленный лес. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.



Фото: «Номер один»

