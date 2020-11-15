В Улан-Удэ 16-летний студент угнал машину и разбил ее

Сейчас полицейские ищут соучастников преступления



В полицию Улан-Удэ поступило заявление от жителя Октябрьского района о том, что ночью неизвестный, сорвав замок металлического гаража, угнал автомобиль. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Похищенный автомобиль был обнаружен на проспекте 50-летия Октября после ДТП.



"Благодаря тщательному осмотру экспертами-криминалистами транспортного средства оперативники вышли на след похитителей автомобиля. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 16-летний студент одного из колледжей Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления.



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