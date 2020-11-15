В Бурятии "черных" лесорубов нашли по звуку бензопилы

Мужчины заготовили около 3 кубометров древесины в защитных лесах



Во время патрулирования лесов Прибайкальского района сотрудники лесничества услышали звук бензопилы. Им удалось определить место рубки. Подойдя ближе, лесники обнаружили автомобиль, а рядом с ним мужчин, которые заготавливали древесину. Нарушителям удалось заметить лесников и скрыться с места рубки. Вскоре правонарушители были задержаны, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



"Во время осмотра установлено, что мужчины заготовили около 3 кубометров древесины в защитных лесах. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 65 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль "Mitsubishi Canter" и бензопила были изъяты. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК "Незаконная рубка лесных насаждений". Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела", - сообщили в ведомстве.



Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность. О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.



Фото: "Номер один"

