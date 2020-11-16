Жителя Бурятии оштрафовали за насилие над полицейским

Мужчина схватил участкового за форму и ударил его кулаком





Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, пьяный мужчина, находясь в общественном месте, вел себя агрессивно. В ответ на требование участкового проехать с ним в отдел полиции для дачи объяснения, гражданин оказал сопротивление, схватил полицейского за форму и ударил его кулаком.Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей.Фото: «Номер один»