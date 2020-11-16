В Бурятии лидер черных лесорубов едва не сменил колонию на поселение

При этом осужденный отсидел всего два месяца







В июле 2019 года Кабанский районный суд вынес приговор в отношении 13 местных жителей – членов организованной группы. В результате незаконной рубки леса злоумышленники причинили ущерб государству на 30 млн. рублей. Осужденных приговорили к различным срокам лишения свободы: от 2 до 7,5 лет.

Лидера преступной группы направили отбывать наказание в колонию общего режима. В августе этого года Гусиноозерский городской суд удовлетворил его ходатайство об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Суд учел наличие у заключенного поощрения и положительной характеристики.Однако это решение обжаловала Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Надзорное ведомство посчитало, что изменение вида исправительного учреждения является преждевременным. На момент подачи ходатайства осужденный находился в исправительном учреждении всего 2 месяца и поощрения еще не имел. А соблюдение им условий и порядка отбывания наказания является его обязанностью, а не заслугой.«Апелляционным постановлением Верховного суда республики решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое постановление. Согласно ему лидер «черных лесорубов» продолжит отбывать наказание в колонии общего режима», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»