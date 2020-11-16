В Бурятии разыскивают женщину, ушедшую из дома в кофте и тапочках

Ее не могут найти уже полтора месяца





В Бурятии полицейские разыскивают жительницу СНТ «Солнечный» Заиграевского района. 52-летняя Наталья Шелканова утром 28 сентября ушла из дома и не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост 162 см, среднего телосложения.Была одета: в розовую кофту, брюки и тапочки черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30136) 4-13-71, 8-902-562-94-26 или 102 (112).