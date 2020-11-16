В Улан-Удэ ловкий вор обобрал невнимательного сельчанина

Мужчина отвлекся на разговор с родственником и лишился крупной суммы





7 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 60-летний житель Кяхты. Он рассказал, что приехал в столицу Бурятии закупить продукты на одной из продовольственных баз. После того, как товар был загружен в машину, мужчина отвлекся на разговор с подъехавшим к нему родственником. При этом двери автомобиля, который находилось в зоне его видимости, он не запер.



В этот момент и произошла кража. Неизвестный беспрепятственно проник в салон машины и похитил оставленную на переднем сиденье барсетку с деньгами в сумме 40 тысяч рублей, банковскими картами, телефоном и личными документами. Впоследствии с одной из карт сняли 16 тысяч рублей: в барсетке лежала записка с пин-кодом.



Благодаря записям с камер наблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Он нигде не работает.



Предварительно установлено, что улан-удэнец сбыл похищенный мобильный, а деньги, вырученные за продажу гаджета и снятые со счета, потратил на личные нужды. В том числе, на распитие спиртного. По факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело.



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