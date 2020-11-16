Жительница Улан-Удэ не проснулась после избиения

Несколько ударов от пьяного сожителя оказались для нее смертельными





Утром 12 ноября в одной из комнат бывшего общежития на улице Воронежская в Улан-Удэ обнаружили тело 29-летней молодой женщины. В ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что ее смерть наступила от повреждений головы, причиненных в результате ударных воздействий.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 34-летнего ранее судимого сожителя покойной. В ходе допроса он подробно рассказал об учиненной расправе, сообщили в Следственном комитете Бурятии.По данным следствия, за неделю до происшествия потерпевшая приехала в гости к матери и осталась проживать с ней в комнате общежития. Вечером 11 ноября к ней приехал сожитель с друзьями. Вместе они стали употреблять спиртное. Во время застолья между сожителями из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов кулаками по голове потерпевшей и два удара ногами в живот. Затем он вместе с компанией приятелей покинул комнату.Избитая женщина не обратилась за медицинской помощью и легла спать. Ночью от полученных повреждений она скончалась. Мать, обнаружив утром бездыханное тело дочери, позвонила в полицию.В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Мужчина заключен под стражу.Фото: pixabay.com