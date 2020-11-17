Заключенный из Бурятии вернулся в колонию сразу после выхода из нее

За несколько дней на свободе мужчина совершил четыре преступления





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курумканского района, обвиняемого сразу по четырем статьям уголовного кодекса.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2020 года, освободившись из мест лишения свободы, мужчина уклонился от административного надзора, установленного ему судом, не прибыв к месту жительства в село Курумкан. Кроме того, бывший зек совершил ряд умышленных преступлений. Он незаконно проник в жилой дом в селе Баргузин, позднее в ходе распития спиртного похитил телефон знакомого и в этот же день угрожал убийством своей сожительнице, замахиваясь топором.Баргузинский районный суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»