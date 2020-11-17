В Улан-Удэ грабители ворвались в квартиру горожанина

Хозяина избили и забрали у него телевизор







Грабеж в многоквартирном доме на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошел 15 ноября. В квартиру улан-удэнца с требованием вернуть несуществующий долг ворвались трое неизвестных. В ходе конфликта один из нападавших нанес несколько ударов хозяину, а затем забрал жидкокристаллический телевизор и скрылся. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Потерпевший после инцидента позвонил в полицию и сообщил адрес, где предположительно скрылись нападавшие.Около жилого дома в 104-м квартале сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили черную машину, схожую по приметам с ориентировкой. Злоумышленники в этот момент как раз выгружали похищенный телевизор. Их задержали.Похищенное изъято. В отношении одного из задержанных, не работающего 33-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии