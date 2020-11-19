В Бурятии едва не сгорел спорткомплекс

Пожар начался в сауне и грозил уничтожить все здание





Сегодня в поселке Аршан произошел пожар в сауне, расположенной на первом этаже спорткомплекса. На момент прибытия огнеборцев в сауне было сильное задымление, очаг возгорания находился в парилке. Из-за легвовоспламенямых материалов, использованных в отделке сауны, существовала угроза распространения огня на другие помещения спорткомплекса. Однако пожарные быстро справились с огнем.

Причина пожара устанавливается.

















«В результате пожара выгорело парильное помещение, в нем частично уничтожены конструкции потолка, оплавлены 8 пластиковых дверей и натяжные потолки, закопчены комната отдыха и санузел. Распространение огня на другие помещения пожарные не допустили. На данный момент проводится проливка места пожара», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС