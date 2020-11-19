Путешественник из Башкирии обобрал доброго бурятского бизнесмена

Мужчина похитил у предпринимателя иномарку и телефон





Днем 13 ноября в полицию Улан-Удэ обратился 38-летний руководитель одной из организаций города. Бизнесмен рассказал, что ночью с территории его базы угнанали иномарку, а из сторожки похитили телефон. Общий ущерб составил около 170 тысяч рублей. Предприниматель поделился предположением, что преступления мог совершить сторож.

Как рассказал бизнесмен, недавно на дороге он подобрал 29-летнего уроженца Башкортостана, который добирался автостопом на родину, и предложил довезти его до Улан-Удэ. Разговорившись, мужчина пожалел путника, предложил ему жилье и трудоустроил в свою организацию охранником.Однако спустя некоторое время сторож, получив аванс, угнал иномарку с территории базы и поехал домой. Злоумышленник также прихватил хозяйский сотовый телефон.В Кабанском районе не имеющий водительских прав мужчина, который к тому же выпил, совершил ДТП. Автомобиль получил серьезные повреждения. Злоумышленник попросил очевидцев временно поставить неисправное авто к себе в ограду, упомянув при этом, что машину он угнал, и скрылся. Неравнодушные жители разослали фото автомобиля по социальным сетям и сообщили о нетрезвом угонщике.Неблагодарного мужчину вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Угон», сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии