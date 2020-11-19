В Бурятии убийца оказал вооруженное сопротивление при задержании

Правоохранителям пришлось стрелять
Утром 18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир села Усть-Баргузин происходит конфликт. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии и полицейские.
Звонивший мужчина рассказал прибывшим на место правоохранителям, что в соседней квартире кто-то кричал и просил о помощи. Через окно силовики увидели гражданина, который избивал женщину, лежащую на полу.
Росгвардейцы подручными средствами выбили входную дверь и вошли в помещение, где на них напал мужчина с ножами. Сотрудники произвели предупредительный выстрел, однако злоумышленник не реагировал. Обезвредить и задержать преступника удалось после выстрела ему в плечо.
В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни. Задержанному 19-летнему молодому человеку оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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